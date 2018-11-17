Самый родной полицейский: в России отмечают День участкового

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Семнадцатого ноября официально отмечается День участкового полиции. Многие участковые буквально в лицо знают жителей районов или населенных пунктов, за которые они несут ответственность. Поэтому их часто воспринимают уже как хороших знакомых и товарищей, которые могут помочь справиться с любой, даже, на первый взгляд, мелкой проблемой.

Сейчас в России несут службу более 50 тысяч участковых уполномоченных. Они наделены широкими полномочиями. Граждане обращаются к ним в разного рода случаях – и когда соседи мешают спать, и когда есть угроза для жизни близких. При внешней будничности задач, которые выполнят участковые, им зачастую приходится сталкиваться с действительно опасными случаями, где счет идет на секунды.

Не дал умереть от холода

Именно такой случай однажды прервал рутинную работу участкового межмуниципального отдела МВД "Суворовский" Тульской области Александра Полесского. Уже вечером ему поступил звонок от родственников 88-летнего пенсионера, который ушел из дома и не вернулся. Инцидент произошел в феврале, так что на улице были сильные морозы.

Участковый предположил, что пропавший отправился в соседний поселок в магазин и по дороге решил срезать путь вдоль леса. Поиски из-за темного времени суток уже хотели приостанавливать до утра. Неожиданно Полесский в свете фонарика увидел на снегу полузаметенные следы. В итоге они вывели его к пропавшему.

Как оказалось, пенсионер заблудился, прошёл 10 километров, упал в заснеженную яму и не мог встать. Мужчина провел на холоде 7 часов, он был экстренно госпитализирован. Врачи смогли оказать ему помощь.

Спас полсотни человек из пожара

Смена участкового Максима Якименко уже закончилась, когда вспыхнул пожар в пятиэтажке в поселке Дубинино в Красноярском крае. Как рассказали агентству в МВД России, полицейский первым прибыл на место происшествия.

Из-за замкнувшей проводки загорелись электрощиты, а после огонь стал быстро распространяться по деревянным полам и охватил в итоге половину здания, другая половина дома была окутана едким дымом.

Якименко практически наощупь искал квартиры, будил спавших жильцов и помогал им эвакуироваться. В результате он помог покинуть горящий дом около 50 жильцам. Позже самого полицейского с места ЧП увезли врачи, так как он отравился угарным газом.

© Фото : предоставлено пресс-службой регионального УМВД Рабочие будни участковых © Фото : предоставлено пресс-службой регионального УМВД Рабочие будни участковых

Трусса не испугал нож

Омскому участковому капитану Алексею Труссу позвонили в тот вечер, наверное, с самой популярной жалобой — жильцы сообщили о шуме из соседней квартиры. Когда Трусс прибыл на вызов, он обнаружил, что в квартире вооруженный ножом мужчина взял в заложники малолетнего ребенка и ранил его мать. Полицейский незаметно вызвал подкрепление, а сам вступил в переговоры.

Преступник периодически угрожал ножом то ребенку, то полицейскому. Участковый смог убедить мужчину отдать ему малыша. Как только заложник оказался на руках полицейского, в квартиру ворвалась группа захвата и задержала вооруженного мужчину.

Народный участковый

Накануне праздника глава МВД России Владимир Колокольцев наградил победителей VIII Всероссийского конкурса МВД России "Народный участковый". По итогам голосования, в котором приняли участие свыше 400 тысяч человек, победителем был признан старший участковый уполномоченный Межмуниципального отдела МВД России "Севский" Брянской области майор полиции Сергей Кузюков. Ему присвоено звание подполковника полиции и вручен нагрудный знак победителя конкурса, а также автомобиль.

"Только в прошлом году ими раскрыто свыше 340 тысяч преступлений, рассмотрено почти 13 миллионов обращений граждан. На участковых возложен основной объем задач по профилактике правонарушений. В настоящее время под их контролем находятся более миллиона лиц, к каждому из которых необходим индивидуальный подход. Результатом принимаемых мер стало снижение числа тяжких преступлений на бытовой почве, а также криминальных посягательств, совершенных ранее судимыми", — сказал Колокольцев во время церемонии награждения.

Министр отметил, что с целью снижения высокой нагрузки на службу с апреля 2018 года во всех регионах внедрены электронные паспорта административных участков.