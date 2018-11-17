Кабмин РФ внес изменения в план развития Комсомольска-на-Амуре

Дмитрий Медведев и ВРИО губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время встречи. Архивное фото

Дмитрий Медведев и ВРИО губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Изменения направлены на улучшение городской инфраструктуры, повышение привлекательности города и создание новых рабочих мест.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года № 704-р", — говорится в распоряжении.

Согласно распоряжению, в план включены новые проекты по созданию центра содействия строительству в Комсомольске-на-Амуре, развитию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Комсомольск". Кроме этого, скорректированы объемы финансирования плана на 2018-2020 годы с учетом решений, принятых на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.