Членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ан-148 похоронят в субботу

Цветы у памятника Валерию Чкалову в память о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье. Архивное фото

Цветы у памятника Валерию Чкалову в память о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в Подмосковье. Архивное фото

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прощание с тремя членами экипажа потерпевшего крушение в феврале самолета Ан-148 рейса Москва-Орск Андреем Ревякиным, Олегом Сергеевым и Викторией Коваль пройдет в субботу в Саратове, а в Москве простятся со вторым пилотом борта Сергеем Гамбаряном, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса Москва-Орск разбился 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Останки техников Ревякина и Сергеева и бортпроводника Коваль доставили в пятницу из Москвы в Саратов наземным транспортом. Прощание с ними пройдет в субботу в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Саратове.

"Сергеев будет похоронен на Увекском кладбище, а Коваль и Ревякин — на новом городском кладбище на Московском шоссе (Новое Елшанское кладбище — ред.)", — уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в субботу также простятся со вторым пилотом Гамбаряном, его похоронят в Москве.

Авиакомпания оказала всестороннюю помощь в организации похорон своих сотрудников. На церемонии прощания в Саратове будет присутствовать руководство предприятия, а также бывшие и работающие члены коллектива.

Ранее в "Саратовских авиалиниях" сообщили, что бортпроводника Анастасию Славинскую похоронили в пятницу в Симферополе, а с командиром судна Валерием Губановым простятся в воскресенье в Тамбове, куда уже доставлены его останки.