Членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ан-148 похоронят в субботу

САРАТОВ, 17 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прощание с тремя членами экипажа потерпевшего крушение в феврале самолета Ан-148 рейса Москва-Орск Андреем Ревякиным, Олегом Сергеевым и Викторией Коваль пройдет в субботу в Саратове, а в Москве простятся со вторым пилотом борта Сергеем Гамбаряном, сообщили РИА Новости в авиакомпании "Саратовские авиалинии".
Останки техников Ревякина и Сергеева и бортпроводника Коваль доставили в пятницу из Москвы в Саратов наземным транспортом. Прощание с ними пройдет в субботу в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Саратове.
"Сергеев будет похоронен на Увекском кладбище, а Коваль и Ревякин — на новом городском кладбище на Московском шоссе (Новое Елшанское кладбище — ред.)", — уточнила собеседница агентства.
Авиакомпания оказала всестороннюю помощь в организации похорон своих сотрудников. На церемонии прощания в Саратове будет присутствовать руководство предприятия, а также бывшие и работающие члены коллектива.
Ранее в "Саратовских авиалиниях" сообщили, что бортпроводника Анастасию Славинскую похоронили в пятницу в Симферополе, а с командиром судна Валерием Губановым простятся в воскресенье в Тамбове, куда уже доставлены его останки.