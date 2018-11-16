Для парламентариев создали форму заявления об отказе от надбавок к пенсии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Минтруд России разработал форму заявления об отказе от надбавок к пенсии для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов. Закон предоставляет депутатам Госдумы или членам Совета Федерации право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты России. В случае добровольного отказа парламентария от ежемесячной доплаты к пенсии повторно такая доплата не устанавливается. Закон вступает в силу 1 января 2019 года.

"Проект постановления дополняет правила приложением №7, являющимся формой соответствующего заявления об отказе гражданина от установления ему ежемесячной доплаты к пенсии", — говорится в тексте пояснительной записки.

Уточняется, что заявление об отказе, оформленное по форме согласно приложению №7, должно быть подано на имя министра труда и социальной защиты РФ.