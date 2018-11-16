МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Минтруд России разработал форму заявления об отказе от надбавок к пенсии для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу.
"Проект постановления дополняет правила приложением №7, являющимся формой соответствующего заявления об отказе гражданина от установления ему ежемесячной доплаты к пенсии", — говорится в тексте пояснительной записки.
Уточняется, что заявление об отказе, оформленное по форме согласно приложению №7, должно быть подано на имя министра труда и социальной защиты РФ.