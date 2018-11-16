Пензенский губернатор попросил участковых усилить борьбу с самогонщиками

САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев попросил участковых уполномоченных полиции в селах уделить пристальное внимание проблеме самогоноварения, сообщила пресс-служба главы региона.

"В районах большая проблема – нелегальный оборот спиртосодержащей продукции, самогоноварение. Это зона ответственности участковых. Убедительно прошу вас обратить самое пристальное внимание на этот и другие вопросы, которые касаются жизни и здоровья граждан, законности и правопорядка на пензенской земле", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор в пятницу на торжественном мероприятии по случаю празднования 95-летия службы участковых уполномоченных полиции рассказал о намерении провести совместно с главком МВД конкурс для участковых.

"Чтобы стимулировать деятельность участковых, мы проведем областной конкурс, в котором будут определены победитель и призеры. Занявший первое место получит денежный приз — 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч и третье – 75 тысяч рублей. В дальнейшем будем думать над тем, чтобы увеличить эту сумму", — сообщил Белозерцев.

"Участковый – это человек, который работает на земле, во дворах, на улицах. Это первый человек, к которому обращаются граждане, когда у них возникают проблемы. Хотелось бы, чтобы вы всегда были рядом с населением, с людьми", — добавил он.

По данным региональных властей, в Пензенской области работают более 500 участковых, которые за десять месяцев этого года раскрыли 2,1 тысячи преступлений и пресекли более 30 тысяч административных правонарушений.