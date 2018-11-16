В СПЧ предложили амнистию для лиц, загладивших вред от преступлений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают инициировать в России амнистию в отношении лиц, загладивших вред от их преступлений, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Он напомнил, что пять лет назад была объявлена амнистия по случаю 20-летия конституции РФ, отметив, что 25-летие основного закона, которое отмечается в этом году, — столь же достойный повод для объявления амнистии.

"Тем более что наш член совета Андрей Владимирович Бабушкин предлагает не просто амнистию, а амнистию с очень интересной конструкцией — в отношении лиц, загладивших вред, нанесенный их преступлением", — сказал Федотов журналистам в кулуарах Международного культурного форума.

"Есть такая формула в нашем законодательстве, и он хочет этой формуле придать определенность. Идея красивая", — добавил он.

Глава СПЧ уточнил, что речь в этом случае идет не только об экономических преступлениях.

"Не обязательно. Может быть нанесен и моральный вред, может быть и вред здоровью. Загладил вред — попадаешь под амнистию… Должен быть факт заглаживания вины, это суд должен признавать", — пояснил правозащитник.

Однако глава совета затруднился сказать, скольких могла бы коснуться эта амнистия.

"Пока трудно сказать, какая она будет. Но я понимаю прекрасно, что вопрос об амнистии всегда в нашем обществе вызывает разные точки зрения, у амнистии есть и свои сторонники, и свои противники… В российском обществе к амнистии отношение, скажем так, сдержанное. А, естественно, что и президент, и Государственная дума ориентируются на настроения, которые существуют в обществе, должны это учитывать", — сказал Федотов.

Он добавил, что Бабушкин хотел бы выступить со своими предложениями по амнистии на предстоящей встрече совета с главой государства. На просьбу уточнить, состоится ли эта традиционная встреча в декабре, Федотов отметил: "Скорее всего".

"Потому что такова традиция: встреча президента с советом происходит в конце года; иногда она бывает в сентябре, иногда — в декабре", — сказал глава СПЧ, отметив, что конкретная дата пока не определена.

Он подтвердил также, что уже направил президенту предложения по изменениям в составе СПЧ.

"Конечно, (направил) давным-давно; обсуждаются, прорабатываются в администрации", — сказал он в ответ на вопрос, направлены ли предложения по ротации в совете и получил ли он ответ.

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