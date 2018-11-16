В Татарстане подписали некролог супруги первого президента

КАЗАНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Супруга первого президента Татарстана, государственного советника республики Минтимера Шаймиева Сакина Шаймиева была скромной и доброжелательной женщиной и играла важнейшую и роль в жизни мужа, говорится в некрологе, подписанном представителями власти республики.

Сакина Шаймиева скончалась в пятницу на 80-м году жизни после болезни. Подпись под некрологом поставили президент Татарстана Рустам Минниханов и его жена Гульсина, премьер-министр республики Алексей Песошин, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, а также члены правительства, руководители ведущих предприятий республики.

"Для супруги Минтимера Шариповича Шаймиева никогда не была важна публичность. Журналисты из многих уголков мира и страны в течение многих лет тщетно пытались уговорить ее сфотографироваться в качестве первой леди Татарстана. Сакина Шакировна всегда считала, что татарской женщине полагается быть скромной", — говорится в некрологе.

В своей книге "В тени Минтимера" Сакина Шаймиева написала о любимом муже: "Я свое предназначение всегда видела и вижу в создании надежного и комфортного тыла для моего власть предержащего мужа. Для меня очень важно всегда оставаться собой. Мое участие в делах мужа сводится к сочувствию и сопереживанию".

"Сакина Шакировна вела скромный образ жизни, сама занималась домашним хозяйством и воспитанием детей, очень любила своих внуков и правнуков. Она всегда была очень доброжелательная, простая в общении, внимательная к людям. Особая любовь Сакины Шакировны была к театру и к татарскому творчеству. Невозможно было представить Минтимера Шариповича Шаймиева без супруги на театральной или музыкальной премьере, концертах", — отмечается в некрологе.

Подписавшие некролог руководители подчеркивают, что жизненный путь Сакины Шаймиевой, безусловно, достоин большого уважения и благодарности всего татарстанского народа. Она играла "важнейшую и незаменимую роль" в жизни Шаймиева, говорится в некрологе.

Сакина Шаймиева родилась 23 августа 1939 года в Казани. Окончив в 1958 году планово-экономический факультет Казанского кооперативного техникума, она переехала в Калининский (ныне Актанышский) район для работы в райпотребсоюзе экономистом-плановиком. Именно там познакомилась со студентом Казанского сельскохозяйственного института Минтимером Шаймиевым, который приехал в Калининский МТС на преддипломную практику.

В июне 1961 года Сакина Шакировна стала супругой Минтимера Шаймиева. Семья жила и работала в Муслюмово, Мензелинске. В 1967 году в связи с переходом Шаймиева на работу в обком партии, семья переехала в Казань. Она поступила на работу в управление общественного питания, а с 1970 года на протяжении 13 лет она работала в планово-финансовом отделе министерства торговли ТАССР. В 1983 году она перешла на должность начальника планово-финансового отдела центрального универмага и, проработав там шесть лет, в 1989 году вышла на пенсию.

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