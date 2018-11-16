Минтруд Чувашии направит почти два миллиарда рублей на льготы по оплате ЖКУ

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноя — РИА Новости. Минтруд Чувашии направит в 2019 году 1,9 миллиарда рублей на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, аналогичная сумма была выделена в этом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты региона.

По его словам, с начала этого года льготы получили более 320 тысяч жителей республики на сумму более 1,3 миллиарда рублей.

"В текущем году из бюджета республики на социальную поддержку по оплате ЖКУ выделено 1,9 миллиарда рублей, что больше объема расходов 2017 года на 26%. В прошлом году льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг получили более 330 тысяч жителей республики на сумму более 1,5 миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что выплаты предоставляются семьям, чьи расходы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи, а также федеральным льготникам и сельским специалистам — педагогическим, медицинским и социальным работникам, работникам культуры и ветеринарной службы. Кроме того, Минтруд Чувашии компенсирует взнос на капремонт жителям республики в возрасте от 70 до 80 лет.

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