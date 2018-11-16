Путин назвал здоровье нации важнейшей задачей государства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Здоровье нации — важнейшая задача государства, без ее решения невозможно решать другие проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Коллеги, мы с вами сегодня занимаемся очень важным делом. Это касается миллионов людей наших, причем тех, которые нуждаются в помощи и поддержке государства. В этом и заключается одно из важнейших направлений нашей работы — помочь людям решать проблемы, вставать на ноги, восстанавливать свое здоровье, становиться полноценными во всех отношениях людьми, жить полной жизнью и чувствовать себя здоровыми и качество жизни изменить их", — сказал Путин на совещании о повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ.

"Это одна из важнейших задач государства любого, а нашего тем более, я с этого начал сегодня. Мы ставим перед собой задачу решать массу проблем, но одна из главнейших — это здоровье нации. Если этого не будет, то не будет ничего другого, ничего не будет: ни экономики не будет, ни образования — ничего не будет. Поэтому это чрезвычайно важная вещь", — добавил глава государства.