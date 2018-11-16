Проект RT #Romanovs100 получил премию Clio Entertainment

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мультимедийный проект RT #Romanovs100 получил серебряную награду премии Clio Entertainment, которая отмечает работы в области рекламы и продвижения кино- и телевизионной продукции.

Проморолики проекта, запущенного в сотрудничестве с Государственным архивом России, заняли второе место в номинации "Телевидение: оригинальный контент".

Проект #Romanovs100 приурочен к столетней годовщине расстрела царской семьи. Он был реализован на четырех социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

Также был создан VR-видеоклип на композицию Romanovs Lullaby ("Колыбельная Романовых") Петра Налича, который написал саундтрек специально для проекта.



