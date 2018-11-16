Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге по вопросу О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ. 16 ноября 2018

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге по вопросу О повышении эффективности системы лекарственного обеспечения в РФ. 16 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова отмечает проблемы в лекарственном обеспечении, связанные с отсутствием в стране единого реестра федеральных и региональных льготников, а также единого для всей страны перечня жизненно важных препаратов.

На совещании, которое проводит в пятницу в Петербурге президент РФ Владимир Путин, Скворцова отметила необходимость срочного внесения соответствующих поправок в законодательство. "Нам необходимо в ближайшее время внести в законодательство два изменения, касающихся и единого регистра льготополучателей, и единого перечня жизненно важных препаратов для обеспечения ими (нуждающихся)", —сказала министр, попросив зафиксировать в протоколе ее предложение.

Как пояснила Скворцова, на сегодняшний день государство бесплатно обеспечивает или частично компенсирует приобретение лекарств льготникам, к которым относится примерно 19% населения. "Именно этот сегмент амбулаторного обеспечения вызывает вопросы и у людей, и у субъектов РФ",- подчеркнула она.

Как напомнила Скворцова, в России на сегодняшний день сформированы два регистра, две группы льготополучателей — региональные и федеральные. По ее словам, к региональным льготникам относятся 12,3 миллиона человек. "Обязательства регионов по лекарственному обеспечению включены в территориальную программу госгарантий и базируются на перечне жизненно важных препаратов", — сказала министр.

Однако, добавила Скворцова, с 2005 года в рамках социальной помощи бесплатные лекарства получают и федеральные льготные категории граждан, "причем для этого используется определенный в федеральном законе 178 отдельный перечень жизненно важных препаратов, который постоянно обновляется".

Монетизиция федеральных льгот привела к нарушению солидарного принципа в системе федерального льготного лекарственного обеспечения и к выведению 80% финансовых средств из лекарственного обращения. Таким образом, из 15,6 миллиона граждан, имеющих право на получение федеральных льгот, 12,4 миллиона отказались от набора социальных услуг в пользу денег, то есть сегодня только 3,2 миллиона человек — федеральных льготников — получают бесплатные лекарства", — рассказала глава Минздрава.

По ее словам, "это вызвало дополнительную нагрузку на региональные бюджеты и усилило региональное неравенство в лекарственном обеспечении региональных льготников".

"Поэтому для решения этого вопроса необходим единый регистр льготополучателей, соединивший и федеральный, и региональный сегменты",- утверждает Скворцова.

Кроме того, как рассказала министр, большинство регионов "искажают перечень жизненно важных препаратов как по объему, так и по составу, есть регионы, которые добавляют в него препараты и даже БАДы по своему усмотрению". "По всей видимости, для решения этого вопроса также необходимо законодательное закрепление использования и для федеральных, и для региональных льготников единого перечня жизненно важных препаратов с исключением лишь препаратов, используемых только в стационарном звене",- заявила министр.