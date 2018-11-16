Жители Оренбуржья попрощались с жертвами крушения Ан-148

Цветы в память о жертвах крушения Ан-148 в Оренбурге. Архивное фото.

Цветы в память о жертвах крушения Ан-148 в Оренбурге. Архивное фото.

УФА, 16 ноя — РИА Новости. Оренбуржцы прощаются с погибшими при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье, по решению родственников была организована гражданская панихида, сообщили в администрации города Орск.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. Большая часть погибших были жителями Орска. В четверг в международный аэропорт "Орск" спецбортом МЧС привезли останки жертв авиакатастрофы.

"Прощания с погибшими состоялись в храме святого великомученика и целителя Пантелеймона, Храме Казанской иконы Богородицы, Иверском женском монастыре, храме Покрова Пресвятой Богородицы, кафедральном соборе святого великомученика и Победоносца Георгия, в мечети имени Дербсали Беркембаева, а также в городских ритуальных залах", — сообщили в мэрии города.

Кроме того, траурные церемонии в Адамовском районе, Ясненском и Гайском городских округах области. В субботу состоятся похороны еще пяти жителей Орска.