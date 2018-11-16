Мать двоих детей по решению главы Камчатки получит отдельную квартиру

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя — РИА Новости. По решению губернатора региона Владимира Илюхин в связи с трудным материальным положением жительница Камчатского края Любовь Седова, воспитывающая двух детей одна, один из которых- инвалид — получит двухкомнатную квартиру, сообщает пресс-служба правительства края.

По информации пресс-службы, губернатор пообещал, что ключ от двухкомнатной квартиры в новом доме в Елизове мать двоих детей получит уже в ноябре. Также он дал поручение помочь с оформлением всех документов. После оформления договора социального найма 29-летняя женщина сможет приватизировать жилье.

В списке граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях Камчатского края, Седова числится с октября 2015 года.

"Я, честно говоря, думала, что мы будем и дальше стоять в очереди. Мечтаем уже переехать, дети рисуют картинки, как они будут обустраивать свою комнату, а я мечтаю о собственной кухне", — цитирует пресс-служба слова Седовой.

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