Пилотов разбившегося в Подмосковье Ан-148 похоронят в выходные

Цветы в память о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в районе места трагедии. Архивное фото.

Цветы в память о жертвах крушения самолета Ан-148 Саратовских авиалиний в районе места трагедии. Архивное фото.

САРАТОВ, 16 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Второго пилота потерпевшего крушение в феврале самолета Ан-148 рейса Москва – Орск Сергея Гамбаряна похоронят в Москве в субботу, а с командиром судна Валерием Губановым простятся в воскресенье в Тамбове, сообщили РИА Новости в пятницу в авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" Москва — Орск разбился 11 февраля 2018 года, через несколько минут после взлета из "Домодедово", на борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

"С Валерием Губановым прощаются в Тамбове 18 ноября, а завтра в Москве хоронят Сергея Гамбаряна", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что компания оказала всестороннюю помощь в организации похорон членов разбившегося экипажа и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в "Саратовских авиалиниях" сообщили, что бортпроводника Анастасию Славинскую похоронили в пятницу в Симферополе, а с еще тремя членами экипажа — бортпроводницей Викторией Коваль и техниками Андреем Ревякиным и Олегом Сергеевым — в субботу простятся в Саратове.