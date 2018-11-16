В тюменском селе, где останавливался Николай II, установят памятный знак

ТЮМЕНЬ, 16 ноя — РИА Новости. Памятный знак установят в селе Покровское Тюменской области на месте, где по пути из Тобольска в Екатеринбург в 1918 году останавливался император Николай II. Презентация памятного знака состоится 17 ноября, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Как следует из записей в дневнике Николая II, проезжая через село Покровское, императорский кортеж остановился именно напротив дома Григория Распутина, чтобы перезапрячь лошадей", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что село Покровское входит в программу национального туристического проекта "Императорский маршрут", связывающего города и села России, имеющие отношение к Дому Романовых.

"Считаю достижением и успешный запуск "Императорского маршрута", состоявшийся в этом году. В нем уже с удовольствием участвуют как взрослые, так и дети. Важно и то, что инфраструктура Тюменской области готова к росту туристического потока — совершенствуется транспортная сеть, открываются новые отели и рестораны, развивается региональный бренд "VisitTyumen".

Он обеспечивает информационное продвижение нашего туристического потенциала, в регион приходят новые инвесторы", — сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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