В ОНФ прокомментировали ситуацию с льготными лекарствами в регионах

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт в октябре получил большое количество обращений граждан из регионов с жалобами на отказ в выдаче льготных лекарств для лечения диабета, онкологии, астмы, сосудистой патологии, сообщает пресс-служба ОНФ.

"В октябре 2018 года через форму оперативной связи "Сигнал на Фронт" в ОНФ поступили обращения – граждане жаловались на отказы выдать льготные лекарства и медицинские изделия для лечения диабета, онкологии, астмы, сосудистой патологии. Только за одну неделю октября было получено 164 таких обращения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные жалобы составляют не менее трети от всех писем, поступающих в Фонд "Здоровье".

Нарушение прав граждан на льготное лекарственное обеспечение недопустимо, передает слова члена Центрального штаба ОНФ, директора Фонда "Здоровье" Эдуарда Гаврилова пресс-служба.

"Не вовремя сыгранные торги не должны становиться причиной нарушения прав граждан на льготное лекарственное обеспечение. Напомню о трагедии, которая совсем недавно произошла в Саратовской области, – из-за отсутствия льготных лекарств умерла молодая женщина", – отметил Гаврилов.

Пресс-служба со ссылкой на СМИ сообщает об обнаружении в Санкт-Петербурге 165 тысяч пачек просроченных лекарств и медицинских изделий на общую сумму более 300 миллионов рублей. "Препараты, закупленные за миллионы бюджетных рублей, пропадают. А в это время их ждут и не могут добиться пациенты-льготники. Ситуация просто ужасает", – заявил Гаврилов.

Он отметил, что проблемы требуют скрупулезного системного подхода. "Государство выделяет огромные деньги на лекарственное обеспечение граждан, финансирование ежегодно растет. А в сложившихся экономических условиях потребуется сконцентрировать усилия всех уровней власти, чтобы выполнить задачи нового "майского указа" президента", – подчеркнул директор Фонда "Здоровье".

По его словам, сегодня необходимо разработать разумный и эффективный подход к расходованию бюджетных средств на закупку лекарств, при этом данный подход должен обеспечить максимальную доступность препаратов для льготников, сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ОНФ и Фонд "Здоровье" оставляют на своем контроле ситуацию с лекарственным обеспечением граждан льготных категорий, мониторинги и работа с обращениями жителей регионов продолжатся.