МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Института социологии РАН с 50-летием, отметив его экспертное сопровождение ключевых государственных решений, говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Президент отметил, что создание Института социологии РАН положило начало комплексному и всестороннему изучению современного общества, тенденций и закономерностей его развития.
"За пройденные полвека институт внёс значимый вклад в совершенствование и обогащение гуманитарного знания, вовлёк в орбиту своей деятельности известных учёных, специалистов, стал инициатором появления перспективных, востребованных временем дисциплин, авторитетных школ и творческих лабораторий", — говорится в телеграмме.
"Конечно, отмечу ваше активное участие в экспертном сопровождении ключевых государственных, правительственных решений, международных проектов и программ", — добавляется в телеграмме
Путин пожелал коллективу Института осуществления намеченных планов и всего самого доброго.