МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Института социологии РАН с 50-летием, отметив его экспертное сопровождение ключевых государственных решений, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент отметил, что создание Института социологии РАН положило начало комплексному и всестороннему изучению современного общества, тенденций и закономерностей его развития.

"За пройденные полвека институт внёс значимый вклад в совершенствование и обогащение гуманитарного знания, вовлёк в орбиту своей деятельности известных учёных, специалистов, стал инициатором появления перспективных, востребованных временем дисциплин, авторитетных школ и творческих лабораторий", — говорится в телеграмме.

Российский президент подчеркнул, что в настоящее время в институте проводится большая, многогранная работа, в том числе "в сфере исследования социальной структуры России, межнациональных и этнорелигиозных отношений, формирования и утверждения российской идентичности, возможностей общества давать эффективные ответы на новые цивилизационные вызовы".

"Конечно, отмечу ваше активное участие в экспертном сопровождении ключевых государственных, правительственных решений, международных проектов и программ", — добавляется в телеграмме

Путин пожелал коллективу Института осуществления намеченных планов и всего самого доброго.