В семи муниципалитетах Чувашии создадут 11 центров развития спорттуризма

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноя — РИА Новости. Проект "Я выбираю спортивный туризм" Федерации спортивного туризма Чувашии стал победителем второго этапа конкурса президентских грантов и получил почти три миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

По его словам, в рамках проекта в семи муниципалитетах Чувашии планируется создать 11 базовых центров развития спортивного туризма при высших учебных заведениях, общеобразовательных и спортивных школах. В центрах будут проходить обучающие мастер-классы и показательные тренировки по спортивному туризму для школьников и студентов в возрасте от 7 до 25 лет.

"Проект расскажет и покажет людям, что такое спортивный туризм. Он направлен на популяризацию и развитие спортивного туризма в регионе, увеличение числа занимающихся данным видом спорта", — процитировали в пресс-службе главу Федерации спортивного туризма Чувашии Владимира Атачкина.

В пресс-службе добавили, что для работы центров будет закуплено оборудование и снаряжение для спортивного туризма, а также будут обустроены 11 полигонов для проведения тренировок и соревнований в природной среде и закрытых помещениях.

Другие новости региона читайте здесь>>