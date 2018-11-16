В сельских школах Чувашии отремонтируют 30 спортзалов

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Чувашии в следующем году направят более 30 миллионов рублей на ремонт 30 спортивных залов в сельских школах республики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики региона.

По его словам, в рамках госпрограммы по развитию образования Чувашия получит из федерального бюджета более 28 миллионов рублей на создание в сельских школах условий для занятия физкультурой и спортом. Из республиканского бюджета Чувашии будет выделено более 900 тысяч рублей, еще 900 тысяч рублей поступят из бюджетов муниципальных образований.

"За последние пять лет в Чувашии отремонтированы 150 спортивных залов в сельских школах, в этом году — 30 спортзалов. Всего на эти цели были направлены 136,5 миллиона рублей федеральных средств и 9,9 миллиона рублей — из республиканского бюджета", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в целях привлечения чувашских школьников к активным занятиям физической культурой и спортом в республике проводятся более трехсот физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий разного уровня. Одним из самых массовых мероприятий является спартакиада школьников на кубок главы Чувашии. Только в школьном этапе ежегодно принимают участие более 32,6 тысяч человек — почти 24% от общего числа учащихся школ региона.

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