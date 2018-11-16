В Совфеде предостерегли США и Украину от заигрывания с нацизмом

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Проявления героизации нацизма в ряде стран потенциально чреваты опасными последствиями в виде внутренних конфликтов, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Третий (гуманитарный) комитет Генассамблеи ООН принял в четверг представленный группой стран, в том числе Россией, проект резолюции против героизации нацизма. За проголосовали 130 стран, против — всего две, США и Украина, воздержалась 51 страна.

"Не секрет, что проявления героизации нацизма, к сожалению, имеющие место в ряде государств в настоящее время, потенциально имеют за собой крайне опасные последствия в виде внутренних конфликтов. Мировая история знает и другие примеры крайне негативных последствий воплощения идей нацизма, которые неоднократно приводили к геноциду, одним из самых кровавых проявлений чего стали события 1994 года в Руанде" – заявил журналистам Клишас.

По его словам, отказ США и Украины от поддержки резолюции ООН против героизации нацизма демонстрирует отказ от приверженности этих государств "ключевым принципам и идеям современного миропорядка".

Сенатор констатировал, что в настоящее время в системе международных отношений так и нет полного консенсуса по проблеме героизации нацизма, а отдельными государствами предпринимаются попытки реабилитировать идеи, ставшие причиной множества кровавых конфликтов прошлого, использовать эти идеи в своих политических целях.

"То, что некоторые государства позабыли исторические уроки, может иметь далеко идущие последствия – прежде всего в их внутренних делах. Заигрывание с идеями нацизма до добра довести не может", — заявил Клишас.