В Чувашии появится центр поддержки добровольчества

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноя — РИА Новости. Чувашия по итогам конкурса Росмолодежи среди субъектов РФ получит более 11 миллионов рублей на создание ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики региона.

"В рамках проекта волонтеры будут обучать жителей Чувашии правилам поведения при пожарах, авариях, опасных природных явлениях, катастрофах. Кроме того, будут созданы отряды добровольцев, которые смогут помогать спасателям устранять последствия чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий", — сказал собеседник агентства.

По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, в настоящее время в Чувашии действуют 1,6 тысячи добровольческих команд — это более 47 тысяч волонтеров.

"Важно, что в Год волонтера в России мы выиграли конкурс на создание ресурсного центра по поддержке добровольчества. Наши волонтеры работают с пожилыми, ветеранами, людьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, пропагандируют здоровый образ жизни", — сказал министр.

В пресс-службе добавили, что всего в конкурсе Росмолодежи принимали участие 22 российских региона, проекты 10 регионов получили субсидии из федерального бюджета.

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