В Чувашии появится центр поддержки добровольчества

ЧЕБОКСАРЫ, 16 ноя — РИА Новости. Чувашия по итогам конкурса Росмолодежи среди субъектов РФ получит более 11 миллионов рублей на создание ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства образования и молодежной политики региона.
По словам министра образования и молодежной политики Чувашии Сергея Кудряшова, в настоящее время в Чувашии действуют 1,6 тысячи добровольческих команд — это более 47 тысяч волонтеров.
"Важно, что в Год волонтера в России мы выиграли конкурс на создание ресурсного центра по поддержке добровольчества. Наши волонтеры работают с пожилыми, ветеранами, людьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, пропагандируют здоровый образ жизни", — сказал министр.
В пресс-службе добавили, что всего в конкурсе Росмолодежи принимали участие 22 российских региона, проекты 10 регионов получили субсидии из федерального бюджета.