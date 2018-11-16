В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Копии различных документов россиян хранятся в открытом доступе на компьютерах многофункциональных центров предоставления государственных услуг, пишет газета "Коммерсант".

В каждом МФЦ есть компьютеры общего пользования, не защищенные паролем. С помощью них люди могут загрузить сканы документов на портал госуслуг, а также заполнить необходимые анкеты.

Многие посетители, уходя, забывают удалить ненужные файлы. Однако, как стало известно "Коммерсанту", администраторы МФЦ, которые обязаны очищать рабочий стол и корзину таких компьютеров, пренебрегают своими обязанностями.

В издании проверили ряд компьютеров в разных МФЦ и обнаружили в общем доступе копии паспортов, СНИЛС, номера мобильных телефонов, реквизиты банковских счетов. Любой посетитель может скачать эти данные на флешку или отправить по почте.

Как отметили опрошенные газетой эксперты, злоумышленники могут использовать паспортные данные для оформления кредитов в микрофинансовых организациях. Также данные россиян могут использоваться спамерами — для массовых рекламных рассылок.

При этом, по словам аналитиков, отстоять свое право в суде будет сложно, так как суд, вероятно, расценит действия пострадавшего как небрежное отношение к собственным документам.