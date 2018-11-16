МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Копии различных документов россиян хранятся в открытом доступе на компьютерах многофункциональных центров предоставления государственных услуг, пишет газета "Коммерсант".
В каждом МФЦ есть компьютеры общего пользования, не защищенные паролем. С помощью них люди могут загрузить сканы документов на портал госуслуг, а также заполнить необходимые анкеты.
Многие посетители, уходя, забывают удалить ненужные файлы. Однако, как стало известно "Коммерсанту", администраторы МФЦ, которые обязаны очищать рабочий стол и корзину таких компьютеров, пренебрегают своими обязанностями.
Как отметили опрошенные газетой эксперты, злоумышленники могут использовать паспортные данные для оформления кредитов в микрофинансовых организациях. Также данные россиян могут использоваться спамерами — для массовых рекламных рассылок.
При этом, по словам аналитиков, отстоять свое право в суде будет сложно, так как суд, вероятно, расценит действия пострадавшего как небрежное отношение к собственным документам.