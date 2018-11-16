Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Облачная погода без осадков и до двух градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем небольшая облачность без осадков. Максимальная температура в городе от нуля до плюс 2, по области от минус 2 до плюс 3 градусов", — говорится в сообщении.

Синоптики также рассказали, что в пятницу в городе будет дуть юго-западный ветер, его скорость достигнет 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 миллиметров ртутного столба.