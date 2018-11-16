Boeing-737 не смог вылететь из Норильска из-за неисправности

КРАСНОЯРСК, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты не смогли починить Boeing-737-800, который в четверг не смог вылететь из Норильска в Ростов из-за технической неисправности, в результате пятничный рейс из Норильска в Сочи также был отложен, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

По ее словам, резервный борт доставит необходимую деталь и заберет пассажиров.

Ранее прокуратура сообщала, что в четверг Boeing-737-800 авиакомпании "НордСтар" должен был вылететь в 12.00 (08.00 мск) из Норильска в Екатеринбург и оттуда в Ростов. Во время предполетного досмотра была обнаружена техническая неполадка, было принято решение заменить борт. Поздно вечером пассажиры вылетели в пункт назначения резервным бортом.

"Специалисты не смогли за ночь устранить неполадку, так как для ремонта необходимо заменить деталь. В результате утренний рейс на Сочи отложен. За пассажирами на Сочи авиакомпания отправила резервный борт, он же везет необходимую деталь. В аэропорту ожидают вылета 128 пассажиров, из них 3 ребенка. Они обеспечены необходимым", — сказала Горбунова.

В связи с данной ситуацией Норильская транспортная прокуратура в отношении авиакомпании начала проверку об исполнении законодательства о защите прав потребителей.