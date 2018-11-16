Во Всемирном фонде дикой природы спрогнозировали рост популяции тигров

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Авторы нового исследования Глобальной программы WWF по сохранению тигра определили, что в странах Азии количество диких тигров на ключевых площадках по восстановлению численности может возрасти в 3 раза через поколение человечества при наличии оптимальных условий, сообщает Амурский филиал WWF.

"Это на 15% увеличит численность мировой популяции тигра. Некоторые из этих площадок, расположенных в различных типах угодий 10 стран Азии, могут достичь максимально возможной численности в течение ближайших 20 лет. Для этого необходимо проведение эффективных антибраконьерских мероприятий, поддержание кормовой базы хищников на стабильном уровне, должны учитываться и другие условия", — говорится в сообщении.

В исследовании принимали участие 49 экспертов из 10 стран, где обитают тигры, в том числе и России. Работы проводились на 18 площадках, которые были выбраны в рамках Глобальной программы WWF по сохранению тигра.

"В России одной из ключевых зон было выбрано юго-западное Приморье и прилегающие территории Китая. Здесь численность так называемой Чанбайшаньской группировки тигров совместными усилиями уже удалось утроить с 12-14 до 38-42 особей", — отмечает один из авторов исследования, почетный советник Амурского филиала WWF России Юрий Дарман.

В докладе сказано, что увеличение численности копытных и поддержание её на стабильно высоком уровне является обязательным условием. Также среди мер указана минимизация конфликтов между хищниками и населением.