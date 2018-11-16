В Барнауле создали комиссию после конфликта школьников в лицее

БАРНАУЛ, 16 ноя – РИА Новости. Администрация Барнаула создала комиссию по рассмотрению конфликта в лицее, где группа детей могла систематически издеваться над школьником, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее мать ребенка на странице в Facebook написала, что над ее сыном постоянно издеваются ученики его лицея. Женщина сообщила, что на ее просьбу разобраться в ситуации администрация лицея не откликнулась, заявив, что ее сын слишком болезненно реагирует на "безобидные тычки и пинки".

"Комитет по образованию Барнаула инициировал создать межведомственную комиссию и разобраться в ситуации. В состав комиссии вошли представители комитета по образованию города, психологи, сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции, сотрудники отдела по охране прав детства администрации, уполномоченный по правам ребенка", — сказали администрации.

Детский омбудсмен РФ Ольга Кузнецова рассказала РИА Новости, что уже связалась с региональным уполномоченным, который провёл переговоры с мамой ребёнка и составил с ней план урегулирования проблемы. По словам Кузнецовой, проверка будет проводиться, в том числе, в отношении должностных лиц, которые не "осуществили необходимого надзора и не предприняли необходимых действий" для обеспечения прав несовершеннолетнего.