Отец мальчика-рекордсмена из Чечни готовит сына в большой спорт

ГРОЗНЫЙ, 16 ноя – РИА Новости. Отец пятилетнего Рахима Куриева из Чечни, отжавшегося за два с половиной часа более четырех тысяч раз, намерен отдать сына в большой спорт, в способностях ребенка он не сомневается.

Ранее глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков сообщил РИА Новости, что пятилетний Рахим Куриев без перерывов отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, однако у представителей Книги рекордов России "возникли незначительные вопросы", поэтому рекорд официально не зафиксирован. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, подчеркнув, что "лишь бы у членов комиссии хватило терпения это считать". Позже он подарил мальчику Mеrsedes и пообещал провести совместную тренировку.

"Максимальное количество отжиманий, которые он делал, было 5 тысяч, дальше я его останавливал, хотя он может продолжать", — рассказал РИА Новости отец ребенка 26-летний Зелимхан Куриев.

По его словам, в течение недели ребенку предстоит повторить рекорд в присутствии комиссии Книги рекордов России.

"Рекорд он установит легко. Первый раз он тоже выполнил 4105 отжиманий, хотя мы планировали 4500, но присутствующие сказали, что по количеству и по времени это уже рекорд и продолжать нету необходимости, пришлось прервать", — отметил Зелимхан.

Он рассказал о методике выполнения отжиманий. "Я его так приучил, мы кладем палочки перед ним – по одной на каждую сотню отжиманий, и он должен видеть, как они убывают, иначе он сбивается, и если не видит конца, не может продолжать", — поведал отец.

Зелимхан Куриев подчеркнул, что им уже поступают предложения из разных городов, спортивных и гимнастических школ. "В любом случае будущее его вижу в спорте, разумеется, в большом спорте, а направление выберет сам, после семи лет будет видно — борьба, бокс или другое направление", — заключил отец.