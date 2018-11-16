Отец мальчика-рекордсмена из Чечни готовит сына в большой спорт

ГРОЗНЫЙ, 16 ноя – РИА Новости. Отец пятилетнего Рахима Куриева из Чечни, отжавшегося за два с половиной часа более четырех тысяч раз, намерен отдать сына в большой спорт, в способностях ребенка он не сомневается.
"Максимальное количество отжиманий, которые он делал, было 5 тысяч, дальше я его останавливал, хотя он может продолжать", — рассказал РИА Новости отец ребенка 26-летний Зелимхан Куриев.
По его словам, в течение недели ребенку предстоит повторить рекорд в присутствии комиссии Книги рекордов России.
Он рассказал о методике выполнения отжиманий. "Я его так приучил, мы кладем палочки перед ним – по одной на каждую сотню отжиманий, и он должен видеть, как они убывают, иначе он сбивается, и если не видит конца, не может продолжать", — поведал отец.
Зелимхан Куриев подчеркнул, что им уже поступают предложения из разных городов, спортивных и гимнастических школ. "В любом случае будущее его вижу в спорте, разумеется, в большом спорте, а направление выберет сам, после семи лет будет видно — борьба, бокс или другое направление", — заключил отец.