Приморье может войти в пилотный проект по обеспечению детей лекарствами

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Приморье может войти в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей, речь об этом шла на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока.

"Знаю, что в правительстве сегодня готовится решение о включении нескольких регионов в пилотный проект по бесплатному обеспечению лекарствами детей. Хотелось бы попросить вас, чтобы Приморье с учетом большой потребности, важности этого, большого количества детей, было включено в этот пилотный проект по обеспечению бесплатными лекарствами детей", — сказал Кожемяко.

"Подготовьте документы", — ответил Медведев.