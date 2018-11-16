Приморью выделят 850 миллионов рублей на социально-экономические задачи

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Приморью выделят дотацию в 850 миллионов рублей из резерва федерального бюджета для решения социально-экономических задач в регионе, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока.

"Хочу передать вам еще один документ – я подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дотации бюджету Приморского края в размере 850 миллионов рублей на обеспечение сбалансированности. Проще говоря, для решения социально-экономических задач, а их очень много, которые стоят перед Приморским крем и перед вами, как перед руководителем", — сказал Медведев.

"Считаю, что это должно помочь в решении неотложных вопросов", — отметил премьер.