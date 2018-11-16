Приморье получит 660 миллионов рублей на закупку медоборудования

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. Приморью выделят 660 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и ремонт стадиона во Владивостоке, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморья Олегом Кожемяко в аэропорту Владивостока.

"У нас есть возможность встретиться, пообщаться о развития Приморья. Я направляюсь на дальнюю точку – саммит АТЭС, который будет проходить рядом с Австралией. Мы договаривались по целому ряду вопросов. Начну с денежных вопросов. Вы обращались в правительство о том, чтобы за счет федеральных средств поддержать…, включая закупку медоборудования для больниц и поликлиник и деньги на ремонт стадиона "Авангард" во Владивостоке. Хочу вас проинформировать, что вчера такое решение принял, и 660 миллионов рублей на эти цели выделил", — сказал Медведев.

По его словам, нужно смотреть, что и конкретно где нужно делать так, чтобы средства осваивались должным образом.