Сбербанк рассказал, сколько платежей по банковским картам проводят россияне

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Количество платежей по банковским картам в России уже превышает 1 миллиард операций в месяц, при этом количество транзакций, совершаемых в интернете, растет существенно быстрее, чем в традиционных торговых точках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
"Количество платежей по банковским картам уже превышает 1 миллиард операций в месяц и продолжает расти. Также мы отмечаем, что количество транзакций, совершаемых в интернете, растет существенно быстрее, чем в классическом offline-эквайринге", — сообщили в Сбербанке.
Другим трендом в сфере платежей в банке назвали интерес клиентов к QR-технологиям. "Мы отмечаем явные тренды по объединению покупательского опыта в онлайн с оффлайн, интерес клиентов к QR-технологиям, а партнеров — к программам лояльности на основе big data", — рассказали в крупнейшем российском банке.
Также, по данным Сбербанка, в настоящее время компании стали чаще интересоваться мобильным эквайрингом. Повышенный интерес проявляют логистические компании и различные службы доставки.