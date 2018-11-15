Школьники Нижегородской области приняли участие в проекте "Билет в будущее"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Около 6,5 тысячи детей со всех районов Нижегородской области стали участниками фестиваля "Билет в будущее", который проходил на Нижегородской ярмарке с 13 по 15 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фестиваль "Билет в будущее" — это современная образовательная площадка в формате профессиональных проб, объединяющая учащихся 6-11 классов, представителей предприятий, экспертов отраслевых направлений и специалистов сферы образования.

"За три дня работы фестиваля в нем приняли участие около 6,5 тысячи детей, работало восемь тематических направлений, 72 кейса по 120 специальностям. Это далеко не все специальности, на которые и сегодня, и в перспективе может быть особый запрос, поэтому мы будем продолжать работу. Нижегородская область стала единственным регионом страны, где принять участие в проекте "Билет в будущее" смогли школьники всего региона", — приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Глава региона и заместитель министра просвещения РФ Ирина Потехина в четверг встретились с участниками фестиваля "Билет в будущее" на Нижегородской ярмарке.

"Есть много достаточно формальных мероприятий, которые мы проводим, и которые играют свою роль в просветительской деятельности, а есть совершенно особые, уникальные, как например, это. Здесь буквально с первых минут погружаешься в особую атмосферу и понимаешь, что оказался в пространстве, где формируется будущее", — отметил Никитин.

По словам заместителя министра просвещения России, выбирать "пилотные" регионы для реализации проекта "Билет в будущее" было непросто.

"Мы ориентировались на регионы, которые, что называется, справятся с таким сложным проектом. И Нижегородская область, где очень сильная система образования, была сразу в приоритете", — заявила Потехина.

Она также отметила, что уже сегодня практически завершена работа над большой цифровой платформой — базой данных, где "у каждого ребенка — участника проекта, будет собственное цифровое портфолио".

"Дети, которые сегодня здесь, на Нижегородской ярмарке, уже оставят в базе свои первые цифровые следы: на какой площадке побывал каждый из участников, какую профессию выбрал, что попробовал и что ему понравилось. И дальнейшая задача педагогов — помочь ребенку получить дополнительные знания, сориентироваться в выбранном направлении", — добавила Потехина.

Губернатор Нижегородской области выразил надежду, что в будущем регион может стать не только "пилотным", но и образцовым регионом ранней профориентации, которая играет огромную роль и в образовательном процессе, и в экономическом развитии региона.

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