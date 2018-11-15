Глава Татарстана поддержал присвоение аэропортам имен Тукая и Лемаева

КАЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал присвоение международным аэропортам "Казань" и "Бегишево" имён классика татарской литературы, поэта Габдуллы Тукая и одного из основоположников нефтехимии Татарстана, долгие годы возглавлявшего "Нижнекамскнефтехим", Николая Лемаева.

Информацию об этом Минниханов разместил в своем аккаунте в Instagram.

"Если Тукай – это великий творец и символ татарской культуры, гордость многонационального народа Татарстана, то Лемаев – олицетворение промышленной мощи республики и символ трудовой славы многих поколений татарстанцев", — написал президент на своей страничке.

Всероссийский проект "Великие имена России" призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Конкурс стартовал 11 октября. По данным организаторов, в ходе первого этапа по результатам публичных обсуждений Общественной палатой в каждом регионе был создан первичный список имен-претендентов для названия аэропортов. После этого жители городов-участников предлагали свои варианты и проходили соцопрос, по результатам которого был сформирован шорт-лист.

В понедельник, 12 ноября, стартовало финальное голосование. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя по принципу "один голос – один аэропорт – одно имя". Проголосовать можно на сайте ВеликиеИмена.рф, через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", позвонив на номер 8-800-707-93-17, заполнив анкету на борту самолета или в пунктах аэропортов. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря.

Финалистами проекта "Великие имена России", имена которых могут быть присвоены международному аэропорту "Казань", стали татарские поэты Муса Джалиль, Габдулла Тукай, авиаконструктор Андрей Туполев. Для присвоения имени международному аэропорту "Бегишево" (Набережные Челны/Нижнекамск) в финал вышли Николай Лемаев, учёный Дмитрий Менделеев, один из основоположников татарской профессиональной музыки Салих Сайдашев, художник Иван Шишкин.

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