РБК проводит реорганизацию редакций холдинга

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. РБК проводит реорганизацию редакционных команд в связи с развитием проектов с платным доступом к контенту, в рамках этой работы журнал РБК войдет в состав нового проекта "РБК Pro", сообщил РИА Новости пресс-секретарь холдинга Егор Тимофеев. Он также подтвердил уход главреда журнала Валерия Игуменова.

Ранее некоторые Telegram-каналы со ссылкой на источники в холдинге сообщили, что руководство РБК приняло решение закрыть журнал в нынешнем виде, из-за чего из журнала уходят главный редактор Валерий Игуменов и часть сотрудников.

"В РБК действительно проходит внутренняя реорганизация редакционных команд, и это прежде всего связано с развитием проектов с paywall-моделью (для пользователей проект будет называться "РБК Pro"). В РБК Pro войдет и запущенный этой весной экспериментальный раздел "РБК Отрасли", и журнал РБК, а также "РБК Исследования рынков" и проект Public.ru. Журнал РБК не закрывается, он будет выходить и дальше, в 2019 году будут выпущены шесть номеров", — сообщил Тимофеев.

Он пояснил, что фокус в развитии издания будет сделан на то, как изменится та или иная отрасль в связи с технологическими инновациями.

"За развитие направления "РБК Pro" в РБК отвечает заместитель генерального директора Екатерина Круглова, за контент направления — Максим Васюков. Валерий Игуменов действительно принял решение покинуть РБК. Мы благодарны Валере за его вклад в развитие РБК, уважаем его решение и желаем ему удачи", — добавил собеседник агентства.