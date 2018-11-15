Тамбовщина получит 1,7 млрд рублей на переселение из аварийного жилья

ТАМБОВ, 15 ноя — РИА Новости. В Тамбовской области на финансирование работы по переселению граждан из аварийного жилого фонда на период с 2019-го по 2024 год будет выделено более 1,92 миллиарда рублей, из них более 1,7 миллиарда рублей — средства федерального бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в Тамбовской области за восемь лет (с 2009 по 2016 годы) удалось расселить все аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, а это — 74,07 тысячи квадратных метров. Были обеспечены комфортные и безопасные условия проживания 2108 семей (5020 человек). Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин уделял расселению граждан из аварийного жилья особое внимание, благодаря чему в 2016 году в регионе была досрочно завершена действующая тогда программа.

"С 2019 года возобновляется реализация программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда. Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" стал составной частью национального проекта "Жилье и городская среда". Он рассчитан на расселение многоквартирных домов, которые признаны аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2018 года. В соответствии с новыми требованиями, специалисты управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области начали разработку регионального проекта. Его необходимо утвердить до 1 апреля 2019 года", — сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что региональная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда будет рассчитана на шесть лет: с 2019-го по 2024 год. Благодаря ее реализации жилищные условия улучшат 1490 человек, будет расселено 26760 квадратных метров жилья.