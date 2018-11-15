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Общество

Любимов предложил ввести родительский контроль за питанием в школах

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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фотоГубернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РЯЗАНЬ, 15 ноя — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов предложил организовать общественный родительский контроль за питанием в школах, сообщает правительство региона.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Любимов в четверг провел совместный брифинг с исполняющим обязанности прокурора области Алексеем Дикаревым, встреча была посвящена итогам проверки организации питания в школах Рязани. Губернатор вначале отметил, что правоохранительные органы ведут работу по уголовному делу директора муниципального предприятия "Детское питание" Александра Дворецкого, который сознался в получении взятки. По данным следствия, деньги были переданы "за заключение договора поставки", а также "возможность заключения в последующем договоров" с тем же подрядчиком.

"У меня была собственная информация о том, что с организацией детского питания в городе не все порядке. В августе предприятие проверяла контрольно-счетная палата. Был выявлен ряд нарушений: при проведении закупок, в сфере трудового законодательства, при начислении и выплате заработной платы, зафиксировано необоснованное расходование и списание средств, отсутствие заключенного договора аренды на используемый земельный участок. Вся информация была направлена в соответствующие службы", – подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона призвал оставить государственную службу чиновников, которые пришли работать "ради собственного обогащения".

"Мы системно боремся с коррупцией и продолжим это делать. Мы создаем атмосферу нетерпимости к людям, которые пришли не служить, а зарабатывать лично для себя", – подчеркнул губернатор.

Глава региона уточнил, что порядок наводится во всех сферах, но многим это не нравится, существует определенное сопротивление.

"До конца победить коррупцию не удалось ни в одной стране. Но мы будем работать, чтобы минимизировать риски ее появления. Еще раз повторю – несмотря на связи, знакомства, покровительство, мы будем методично искоренять коррупцию", – сказал Любимов.

По поручению главы региона были проведены открытые рейды по школам.

"В числе нарушений выявлено, что по договору с поставщиком – ЗАО "Рязанское молоко" – необоснованно завышена стоимость продукции на 2 миллиона 366,9 тысячи рублей. Договоры с другими организациями заключены по завышенным ценам. По сравнению с другими поставщиками разница в цене составляет от 209 тысяч рублей до 3 миллионов 330 тысяч рублей", – отметил губернатор.

На уроке в школе. Архивное фото
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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По его словам, отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, существует путаница с ветеринарными свидетельствами.

"Вызывает недоумение выбор поставщика из Подольска ООО ТД "Русский Дом хлеб" притом что в регионе два мощных аналогичных фактически муниципальных предприятия и много хорошо зарекомендовавших себя частных хлебозаводов", – сказал глава региона.

Как отметил и. о. прокурора Рязанской области Алексей Дикарев, проверены восемь школ Рязани, где организацию питания осуществляет МП "Детское питание". Нарушения были найдены везде, в числе основных – несоблюдение сроков и условий хранения продуктов, товарного соседства, температурного режима, зафиксировано также отсутствие маркировки и ряд других. Прокуратура внесла представления об устранении нарушений. По выявленным фактам в отношении пяти должностных лиц возбуждены административные дела.

Говоря о дальнейшей судьбе муниципального предприятия "Детское питание", губернатор отметил, что городские власти должны подготовить план конкретных действий по процессу организации питания в школах.

"Жду этого плана в ближайшее время. Он обязательно должен быть доступен для общественности, чтобы люди видели, что конкретно муниципалитет планирует сделать, чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций. Мне как родителю двоих детей, которые учатся в школе, эта тема очень важна. Я предлагаю организовать общественный родительский контроль за питанием. Думаю, эта идея будет поддержана. Среди родителей наверняка есть те, кто профессионально смогут оценивать качество еды. Надо обязательно в этой сфере наладить общественный контроль", — заявил губернатор.

По его словам, если работа принесет успешные результаты, то положительный опыт можно будет распространить и на другие социальные учреждения.

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