Саратовский депутат рассказал, почему ждет завершения "министерской диеты"

САРАТОВ, 15 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший месяц питаться на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда области Натальей Соколовой, рассказал РИА Новости, что ждет завершения "диеты" и очень хочет наесться.

Ранее на YouTube появилось видео спора Соколовой и Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко начал 24 октября эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

"Да, мне очень хочется наесться", — ответил Бондаренко на вопрос, рад ли выходу на финишную прямую. Депутат ранее рассказал, что за три недели эксперимента похудел на шесть килограммов.

Он также сообщил, что готовится к завершению эксперимента и обращался к врачу за советом.

"Мне уже рекомендовали воздержаться от употребления жирного и с высоким содержанием углеводов", — сказал депутат, уточнив, что будет постепенно выходить из "диеты".