Саратовский депутат рассказал о трудностях "министерской диеты"

САРАТОВ, 15 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший месяц питаться на 3,5 тысячи рублей после спора о "макарошках" с экс-министром труда области Натальей Соколовой, назвал основной сложностью эксперимента в командировке соблазн поесть в самолете.

Ранее на YouTube появилось видео спора Соколовой и Бондаренко о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а Бондаренко 24 октября начал эксперимент, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

С 6 ноября Бондаренко был в командировке в Хакасии, но эксперимент не прервал, предварительно закупив продукты на неделю в Саратове. Депутат рассказал РИА Новости, что в среду вечером вернулся домой.

"Самая большая трудность — это питание в самолете, которое мне по "министерской диете" не положено, и то, что люди вокруг все это с удовольствием употребляют, это морально очень тяжело", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиры, летевшие с ним одним рейсом, узнали его. "Здоровались и выражали слова поддержки и благодарности", — рассказал депутат.

Он сообщил, что во время командировки не делал закупку продуктов и в четверг намерен купить продукты на последнюю неделю своего эксперимента.