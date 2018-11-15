Саратовский депутат похудел на "министерской диете" на шесть килограммов

САРАТОВ, 15 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко за три недели "министерской диеты" похудел на шесть килограммов.

Я весил 94 килограмма, сейчас вешу 88", — сказал Бондаренко РИА Новости, уточнив, что за это время он не обращался за медицинской помощью.

Бондаренко проводит эксперимент, чтобы выяснить, можно ли полноценно питаться на три с половиной тысячи рублей в месяц. По его мнению, минимальная стоимость продуктовой корзины должна быть 10 тысяч рублей, а размер прожиточного минимума — 20 тысяч.

"На мой взгляд, это минимальная сумма… Я считаю, что в правительстве есть возможность решить эту проблему", — отметил депутат.

Трудности диеты

С 6 ноября Бондаренко был в командировке Хакасии, но эксперимент не прервал, закупив продукты на неделю в Саратове. Домой он вернулся накануне вечером.

"Самая большая трудность — это питание в самолете, которое мне по "министерской диете" не положено, и то, что люди вокруг все это с удовольствием употребляют, это морально очень тяжело", — признался Бондаренко.

По его словам, пассажиры, летевшие с ним одним рейсом, узнали его.

"Здоровались и выражали слова поддержки и благодарности", — рассказал депутат.

Он добавил, что во время командировки не покупал продукты, но теперь сделает закупку на последнюю неделю своего эксперимента.

"Хочется наесться"

По словам депутата, он ждет конца "министерской диеты".

"Да, мне очень хочется наесться", — сказал Бондаренко, добавив, что готовится к завершению эксперимента и обращался к врачу за советом.

"Мне уже рекомендовали воздержаться от употребления жирного и с высоким содержанием углеводов", — пояснил он, уточнив, что будет выходить из "диеты" постепенно.

Бондаренко начал эксперимент после спора с министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, которая заявила, что 3,7 тысячи рублей в месяц вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей". Эти слова вызвали громкий скандал, Соколову уволили, а Бондаренко с 24 октября проверяет ее утверждения на себе.