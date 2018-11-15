Руденя выступил с предложениями по переходу на цифровое ТВ

ТВЕРЬ, 15 ноя — РИА Новости. С предложением использовать средства Фонда капитального ремонта для установки коллективных антенн для приема цифрового телевидения выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что регион стал первым в России, который перешёл на цифровое эфирное телевидение.
В Тверской области организована информационная работа, реализуются меры поддержки малообеспеченных граждан.
Правительство Тверской области приняло решение о возмещении жителям с невысоким уровнем доходов затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Выплаты уже начались. Всего на эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете предусмотрено 6 миллионов рублей.
К работе привлечены волонтёры, которые помогают пожилым людям в подключении и настройке оборудования. Для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и "горячая линия" в Минэкономразвития региона.