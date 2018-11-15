Руденя выступил с предложениями по переходу на цифровое ТВ

ТВЕРЬ, 15 ноя — РИА Новости. С предложением использовать средства Фонда капитального ремонта для установки коллективных антенн для приема цифрового телевидения выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Первое — мы предложили закрепить в законодательстве возможность использования средств Фонда капитального ремонта на установку коллективных антенн для приема цифрового телевидения. Второе предложение — закрепить требование об обязательной установке коллективных антенн при строительстве новых домов, в том числе при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", — сказал журналистам Руденя после заседания правительства РФ, на котором в том числе обсуждался вопрос о переходе на цифровое телевещание.

В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что регион стал первым в России, который перешёл на цифровое эфирное телевидение.

В Тверской области организована информационная работа, реализуются меры поддержки малообеспеченных граждан.

Правительство Тверской области приняло решение о возмещении жителям с невысоким уровнем доходов затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому телевещанию. Выплаты уже начались. Всего на эти цели в 2018 и 2019 годах в областном бюджете предусмотрено 6 миллионов рублей.

К работе привлечены волонтёры, которые помогают пожилым людям в подключении и настройке оборудования. Для оказания оперативной поддержки жителям работает Единый информационный центр РТРС и "горячая линия" в Минэкономразвития региона.

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