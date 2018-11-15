Новошахтинск стал призером в конкурсе "Лучшая муниципальная практика"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости. Город Новошахтинск Ростовской области вошел в пятерку победителей всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", представив проект в сфере строительства, сообщает правительство региона.
"Новошахтинск занял четвертое место в конкурсе в номинации "Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ", — говорится в сообщении.
В число победителей город вошел с проектом "Внедрение калькулятора процедур в сфере строительства". Реализация этой практики позволяет получить всю необходимую информацию для застройщика, имеющего земельный участок: от получения градостроительного плана земельного участка до регистрации права собственности на построенный объект капитального строительства. Кроме того, сокращается время оказания государственных и муниципальных услуг в сфере строительства.
По словам замгубернатора Ростовской области Василия Рудого, правительство региона ведет постоянную работу по выявлению лучших муниципальных практик в регионе. "Для нас очень важно, что достижения муниципалитетов области получают высокую оценку на федеральном уровне", – цитируются в сообщении его слова.