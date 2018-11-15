ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Учителя назвали основные причины плохой успеваемости детей

(обновлено: 18:09 15.11.2018)
0197222
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки. Архивное фото.Школьные рюкзаки. Архивное фото.
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Большинство учителей (86,7%), опрошенных в трех регионах страны, связывают плохую успеваемость с невниманием родителей к школьному образованию детей, следует из результатов исследования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ученики смотрят списки допущенных к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку. 9 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Россияне не видят расхождения результатов ЕГЭ с успеваемостью в школе

Второй по значимости причиной плохой учебы считают семейное неблагополучие. На третье место педагоги ставят проблемы со здоровьем детей. В числе других причин называют и профессионализм педагогов как важнейший фактор, оказывающий существенное влияние на образовательные результаты школьников.

"Прочие причины, такие как сложность учебных программ, уровень образования родителей, малообеспеченная семья или семья мигрантов, в гораздо меньшей степени, по мнению учителей, влияют на успехи ребенка в школе", — отмечается в исследовании.

Несмотря на то, что учителя отмечают недостаточность внимания родителей к своим детям, более половины из них (54,7%) выразили мнение, что в последние годы семьи стали более требовательны к качеству образовательного процесса, чем это было раньше.

Так, большинство родителей оценивают успеваемость своих детей в школе как хорошую или даже отличную, только 12,8% семей отметили, что дети учатся в основном на "тройки".

Мама с детьми общаются с учителем. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
Исследование показало, как образование родителей влияет на будущее их детей

"Вместе с тем родители, так же, как и учителя, отмечают снижение успеваемости своих детей по мере их перехода из начальных классов в основную школы. Так, в начальной школе наибольшая доля родителей, считающих, что их ребенок учится на "тройки", приходится на 1-й и 3-й класс. Ожидаемо наиболее сложной является ситуация в основной школе. Если успеваемость на "тройки" в 5-м классе отмечают 10,7% родителей, то за три года обучения к 8-му классу доля родителей, считающих образовательные результаты детей плохими, увеличивается более чем в два раза и составляет 24,4%", — следует из документа.

Как показывает опрос, родители объясняют низкую успеваемость своих детей различными причинами и на первое место ставят отсутствие способностей к отдельным предметам (33,8%), далее — содержание образовательной программы (32,2%), а вслед за этим — отсутствие у детей интереса к учебе (26,5%).

Мама ругает сына
© Depositphotos / luckybusiness
"Опять двойка!": за и против безотметочного обучения в школе

"Одной из причин, мешающих улучшению образовательных результатов, 13,9% родителей назвали отсутствие возможности оплачивать необходимое количество дополнительных занятий. При этом треть семей (30,1%) не видят в существующей системе препятствий для повышения успеваемости ребенка. Лишь 9,3% родителей отметили среди причин профессиональную деятельность учителей, которая нуждается в улучшении", — говорится в тексте опроса.

Опрос проводился с февраля по май в трех регионах: Алтайском и Ставропольском краях и Челябинской области, в каждом регионе были опрошены 700 учителей и 700 родителей. Погрешность не превышает 3%.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена