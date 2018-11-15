Югра не планирует сворачивать программу "Две пенсии для бюджетников"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа не планируют сворачивать региональную программу "Две пенсии для бюджетников", которая позволяет работникам бюджетной сферы получать дополнительную окружную пенсию, заявила журналистам губернатор Югры Наталья Комарова.
По условиям государственного контракта, исполнителем является Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд. Согласно информации на сайте фонда, взносы участников программы равны взносам из бюджета региона, на них ежегодно начисляется гарантированный инвестиционный доход в размере 6%. При этом дополнительная пенсия выплачивается даже в случае, если получатель переехал в другой субъект РФ.
"Мы не планируем сворачивать этот проект. Он у нас в рабочем состоянии. Действительно, ежегодно мы вносим взносы за застрахованных лиц по этому дополнительному пенсионному обеспечению — более 200 тысяч граждан нашего региона являются участниками этой программы. Нет никаких планов, чтобы свернуть ее", — подчеркнула Комарова.