Югра не планирует сворачивать программу "Две пенсии для бюджетников"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа не планируют сворачивать региональную программу "Две пенсии для бюджетников", которая позволяет работникам бюджетной сферы получать дополнительную окружную пенсию, заявила журналистам губернатор Югры Наталья Комарова.

Региональная программа по дополнительному пенсионному обеспечению работников бюджетной сферы реализуется правительством Югры с 2004 года. Она позволяет получать сразу две пенсии — страховую по старости и дополнительную окружную пенсию.

По условиям государственного контракта, исполнителем является Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд. Согласно информации на сайте фонда, взносы участников программы равны взносам из бюджета региона, на них ежегодно начисляется гарантированный инвестиционный доход в размере 6%. При этом дополнительная пенсия выплачивается даже в случае, если получатель переехал в другой субъект РФ.

"Мы не планируем сворачивать этот проект. Он у нас в рабочем состоянии. Действительно, ежегодно мы вносим взносы за застрахованных лиц по этому дополнительному пенсионному обеспечению — более 200 тысяч граждан нашего региона являются участниками этой программы. Нет никаких планов, чтобы свернуть ее", — подчеркнула Комарова.

Она отметила, что власти пытаются делать взносы на опережение, чтобы у фонда была возможность формировать дополнительные доходы по гарантиям и обеспечению этих выплат. По словам руководителя региона, стабильное зачисление необходимого объема финансовых ресурсов и взвешенная политика Ханты-Мансийского НПФ дают возможность говорить сегодня о защите прав участников этой программы и гарантированных выплатах, которые предусмотрены законодательством автономного округа.

Другие новости региона читайте здесь >>