Эксперты разошлись во мнениях насчет продажи сладостей и газировки в школах

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты разошлись в оценке предложенной ранее инициативы о запрете продажи сладостей и газированных напитков в школах: по мнению одного из них, большого вреда от сладостей в школе нет, по мнению другого — сахар вызывает зависимость и приводит к набору лишнего веса.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) ранее предложил правительству России запретить в образовательных учреждениях продажу газированных напитков и продуктов с повышенным содержанием сахара. Соответствующее обращение депутата на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению заслуженного учителя РФ, директора московского центра образования №109 Евгения Ямбурга, большого вреда от сладостей в школах нет.

"Ребенок ходит в школу, там до вечера находится — в секции, в кружки; и съесть шоколадку, и выпить воду, — я не думаю, что это большой вред. Большой вред – это то, что дети недоедают в значительной части школ страны", — сказал РИА Новости Ямбург.

В свою очередь, директор московского центра образования №548 Ефим Рачевский отметил, что сахар вызывает сильную зависимость, и считает инициативу правильной.

"Ну правильно, не надо продавать там сладости… Дети, очень многие, и так находятся в сладкой зависимости. Дело в том, что сладость, сахар – он обладает свойством формировать зависимость, не меньшую, чем наркотические средства, отсюда и избыточный вес у детей. Хотят есть сладкое, пусть родители им купят шоколадку и дадут с собой", — говорит Рачевский.