В ПФР разъяснили, когда начнут действовать льготы для предпенсионеров

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Период для предпенсионеров, когда они смогут воспользоваться предназначенными им льготами, наступит за пять лет до "нового" пенсионного возраста с учетом внесенных изменений в законодательство, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

В ПФР напомнили, что с 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним поможет обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет составит только полгода в год, и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например, по уплате имущественного и земельного налогов.

"Право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет", — говорится в сообщении.

В фонде пояснили, что поскольку у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

"Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин", — добавляется в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.