В ПФР разъяснили, когда начнут действовать льготы для предпенсионеров

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Период для предпенсионеров, когда они смогут воспользоваться предназначенными им льготами, наступит за пять лет до "нового" пенсионного возраста с учетом внесенных изменений в законодательство, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
"Право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет", — говорится в сообщении.
В фонде пояснили, что поскольку у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.