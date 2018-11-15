В ОНФ заявили, что полицейских нужно обучать общению с инвалидами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Общероссийском народном фронте назвали недопустимым и невозможным для понимания поведение полицейских, избивших мужчину на костылях, и призвали провести системную работу с правоохранителями по обращению с гражданами пожилого возраста и инвалидами, сообщает пресс-служба ОНФ.
"Необходимо наладить системную работу по подготовке полицейских к общению с пожилыми, людьми с инвалидностью. Такое отношение, как на опубликованном видео, где предположительно сотрудники полиции пинают мужчину на костылях и волочат его по земле, недопустимо", – приводит пресс-служба ОНФ слова Лысенко.
Он отметил, что полицейские нарушили служебную этику. "И абсолютно правильно, что и следственный комитет, и МВД России по Алтайскому краю быстро приступили к проверке", – передает слова Лысенко пресс-служба.
По его мнению, необходимо наладить системную работу по подготовке не только полицейских, но и всех людей, которые работают в сфере охраны правопорядка, здравоохранения, образования, социальной защиты к общению с пожилыми, людьми с инвалидностью.
Он добавил, что это может стать одним из направлений практической деятельности в рамках реализации нацпроекта "Демография".
Отмечается, что такая профессиональная ведомственная подготовка должна нести системный характер. "Я думаю, что этот случай должен иметь резонансное значение для всех сотрудников полиции, которые охраняют общественный порядок", — заключил Александр Лысенко.