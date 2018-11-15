В ОНФ заявили, что полицейских нужно обучать общению с инвалидами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Общероссийском народном фронте назвали недопустимым и невозможным для понимания поведение полицейских, избивших мужчину на костылях, и призвали провести системную работу с правоохранителями по обращению с гражданами пожилого возраста и инвалидами, сообщает пресс-служба ОНФ.

На видео, размещенном в соцсетях, видно, как мужчина на костылях подходит к человеку в полицейской форме, который садится в автомобиль и отталкивает подошедшего. Последний падает и ударяет костылем отъезжающую машину. После этого к мужчине подбегают другие люди в форме, один из них пинает его, затем упавшего оттаскивают по снегу в сторону.

"Необходимо наладить системную работу по подготовке полицейских к общению с пожилыми, людьми с инвалидностью. Такое отношение, как на опубликованном видео, где предположительно сотрудники полиции пинают мужчину на костылях и волочат его по земле, недопустимо", – приводит пресс-служба ОНФ слова Лысенко.

Он отметил, что данное поведение людей в форме просто невозможно понять. "Если к вам подходит пожилой человек — он в любом случае заслуживает уважительного отношения. А они не обратили на него, как на человека, внимания, просто отмахнулись от возможно каких-то просьб, вопросов. Тем более, если бы он нарушил правопорядок, то его наверняка забрали бы в полицию, а не оттащили на обочину", — цитирует Лысенко пресс-служба.

Он отметил, что полицейские нарушили служебную этику. "И абсолютно правильно, что и следственный комитет, и МВД России по Алтайскому краю быстро приступили к проверке", – передает слова Лысенко пресс-служба.

По его мнению, необходимо наладить системную работу по подготовке не только полицейских, но и всех людей, которые работают в сфере охраны правопорядка, здравоохранения, образования, социальной защиты к общению с пожилыми, людьми с инвалидностью.

"Эти люди могут быть глуховаты, слеповаты, у них может быть не совсем адекватное поведение в связи с сосудистым поражением головного мозга или болезнью Альцгеймера, но специалисты, профессионалы должны быть обучены, как обращаться с таким человеком, как оказать ему помощь и поддержку", — цитирует координатора пресс-служба ОНФ.

Он добавил, что это может стать одним из направлений практической деятельности в рамках реализации нацпроекта "Демография".

Отмечается, что такая профессиональная ведомственная подготовка должна нести системный характер. "Я думаю, что этот случай должен иметь резонансное значение для всех сотрудников полиции, которые охраняют общественный порядок", — заключил Александр Лысенко.