Смягчение 282 статьи поможет в борьбе с экстремизмом, считает эксперт

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Смягчение статьи уголовного кодекса об экстремизме разгрузит сотрудников правоохранительных органов для борьбы с реальными преступлениями в этой сфере, считает председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
По словам Цветкова, частичная декриминализация статьи 282 УК РФ позволит разграничить реальное разжигание ненависти и не представляющие опасности поступки, прежде всего, в соцсетях.
"Таким образом, правоохранительные органы смогут сосредоточиться на борьбе с настоящим экстремизмом, а не заниматься преследованием тех, кто по глупости опубликовал что-либо в интернете", — сказал собеседник агентства.
"Статья 282 воспринималась обществом как форма политической цензуры, а правоприменительная практика давно исказила ее первоначальные цели. За одно и то же правонарушение давались совершенно разные приговоры", – заявил Цветков.
По его словам, "нужно исключить ситуации, при которых людей продолжат привлекать за "мыслепреступление", а не за реальные противоправные действия. Данный вопрос должен находиться под самым пристальным контролем как государства, так и общества", – сказал Цветков.