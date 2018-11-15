Володин объяснил уровень цен в столовой Госдумы

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя сообщения о ценах на питание в думской столовой, отметил, что она не получает дотаций.

Ранее депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн опубликовал фотографию меню с блюдами для народных избранников, чтобы, по его словам, развеять слухи о дешевизне питания в столовой Госдумы. В опубликованном в среду фото, где изображено меню, самым дешевым блюдом является "Морковь свежая тертая" за 13 рублей.

Выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг, Хинштейн заявил, что своей публикацией развенчал "фейк" о дешевых обедах в нижней палате парламента.

"Коллеги, мы не дотируем столовую. Она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, поэтому, наверное, надо с этого начинать. Если бы это были дотации за счет бюджета, тогда думаю, что все бы поддержали и мы бы отказались от этих дотаций — они не нужны. Хотя раньше это было", — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы.