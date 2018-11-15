РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя — РИА Новости. Благоустройство 36 общественных пространств начнется в городах и поселках Ростовской области в 2019 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает правительство региона.

Федеральный проект стартовал в области в 2017 году. В первый год в регионе было благоустроено семь общественных и 111 дворовых пространств. В текущем году преображение коснется 99 объектов – 29 общественных пространств и 70 дворов в 25 муниципальных образованиях.

"Из более 70 проектов по итогам конкурса отобрано 36 лучших в 26 муниципальных образованиях. Больше половины проектов благоустройства – парки и скверы в городах и поселках Ростовской области", — говорится в сообщении.

К отбору были привлечены архитекторы, дизайнеры, дендрологи и другие специалисты. Заявки оценивались по 11 количественным и качественным критериям. Учитывалась синхронизация проектов с программой "Безопасные и качественные дороги" и другими, а также софинасирование из внебюджетных источников.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул важность своевременной реализации проектов. "Выполнение программы, реализуемой по инициативе президента России, требует особого внимания всех – и руководителей, и исполнителей. Получит финансирование тот, кто лучше других готовит проекты и реализует их. Такие главные критерии будут действовать в ближайшие годы", — отметил он на заседании областного правительства.

До 1 декабря муниципалитеты-победители должны начать работу. Завершить благоустройство общественных территорий необходимо до 1 ноября 2019 года. Ряд крупных проектов будет реализован поэтапно, в течение 2-3 лет.

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