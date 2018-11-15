МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Более 450 выездов совершили спасатели из ГБУ "Автомобильные дороги" в Москве с 2015 года, всего ими было спасено 44 человека при ДТП и других чрезвычайных ситуациях, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы в четверг.

"Всего за период с 2015 года по настоящее время благодаря работе аварийно – спасательных отрядов было спасено 44 человека, из которых 26 человек деблокировали из покорёженных в результате ДТП автомобилей, еще 85 людям была оказана первая помощь. Всего за этот период и по настоящее время совершено 452 выезда на ликвидацию ЧС природного и техногенного характера", — говорится в сообщении.

Поясняется, что аварийно-спасательное формирование (АСФ) было создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" для обеспечения безопасности на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Подразделения расположились на территории бывших постов ДПС, где были созданы необходимые условия для круглосуточного дежурства.

"Общий штат АСФ на сегодня составляет более 150 человек в составе шести аварийно-спасательных отрядов. В настоящее время к выполнению целевых задач по предназначению готовы три из них, еще три смогут заступить на дежурство в ближайшее время. Каждая дежурная смена состоит из старшего спасателя, спасателя-медика, спасателя-водителя, спасателя и диспетчера", — рассказали в КГХ.